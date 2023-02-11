Independent: Дональд Трамп раскритиковал Рианну за отсутствие таланта

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что без своего стилиста Рианна была бы «ничем», поскольку у нее нет никакого таланта.

Это заявление он сделал накануне выступления певицы на «Супербоуле» - финальном матче Национальной футбольной лиги США по американскому футболу.

Рианна возвращается на сцену после пяти лет перерыва. В 2017 году, когда Трамп был президентом, певица назвала его «аморальной свиньей» за ужесточение миграционной политики.

В 2018 году Трамп использовал одну из песен Рианны на своем политическом митинге, за что получил претензии от ее адвокатов.