Кирби: весной боевые действия на Украине могут ужесточиться
2023-02-11 21:56
Представитель администрации США Джоне Кирби заявил, что весной этого года ожидается ужесточение боевых действий на Украине.
Он отметил, что в настоящее время российские военные накапливают силы для наступательной операции.
Кирби сказал, что пока последствия этих действий еще незаметны, но этого ждут и в США, и на Украине.
Он также напомнил, что западные страны продолжают оказывать Украине военную поддержку.
Опубликовано: Светлана Репина