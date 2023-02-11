Кирби: весной боевые действия на Украине могут ужесточиться

Представитель администрации США Джоне Кирби заявил, что весной этого года ожидается ужесточение боевых действий на Украине.

Он отметил, что в настоящее время российские военные накапливают силы для наступательной операции.

Кирби сказал, что пока последствия этих действий еще незаметны, но этого ждут и в США, и на Украине.

Он также напомнил, что западные страны продолжают оказывать Украине военную поддержку.