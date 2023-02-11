МВД Франции: в протестах против пенсионной реформы участвует более 900 тысяч человек
2023-02-11 22:01
МВД Франции сообщает, что в акциях протеста против пенсионной реформы участвует более 963 тыс. человек.
Протесты в Париже продолжаются четвертый день. Только сегодня количество участников манифестации оценивается в 93 тыс. человек.
По данным профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в Париже протестуют 500 тыс. человек, а во всей Франции – 2,5 млн человек.
Ранее сообщалось, что во время демонстрации в Париже полицейские применили слезоточивый газ.
Опубликовано: Светлана Репина