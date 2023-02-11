NASA и «Роскосмос» ищут причины утечки на «Прогрессе МС-21»

Пресс-служба «Роскосмоса» сообщает, что специалисты NASA помогают искать причины утечки в системе терморегулирования корабля «Прогресс МС-21» на МКС.

На данный момент других проблем на Международной космической станции не выявлено, работа всех систем тщательно контролируется.

Ранее сообщалось, что на грузовом корабле «Прогресс МС-21», пристыкованном к МКС, произошла утечка теплоносителя.

В середине прошлого года похожая проблема была выявлена на корабле «Союз МС-22».