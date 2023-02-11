Из-за забастовок диспетчеров в парижском аэропорту Орли задерживаются и отменяются рейсы
2023-02-11 22:10
Главное управление гражданской авиации Франции сообщает, что в парижском аэропорту Орли задерживают или отменяют авиарейсы.
Причиной такой ситуации послужила забастовка авиадиспетчеров в рамках акции протеста против пенсионной реформы.
Ранее сообщалось, что в протестной акции по все стране принимают участие от 900 тыс. до 2,5 млн человек.
Французы протестуют против решения правительства повысить пенсионный возраст.
Опубликовано: Светлана Репина