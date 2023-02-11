Из-за забастовок диспетчеров в парижском аэропорту Орли задерживаются и отменяются рейсы

Главное управление гражданской авиации Франции сообщает, что в парижском аэропорту Орли задерживают или отменяют авиарейсы.

Причиной такой ситуации послужила забастовка авиадиспетчеров в рамках акции протеста против пенсионной реформы.

Ранее сообщалось, что в протестной акции по все стране принимают участие от 900 тыс. до 2,5 млн человек.

Французы протестуют против решения правительства повысить пенсионный возраст.