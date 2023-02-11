Зеленский издал указ о введении главы МВД Украины Клименко в состав СНБО

Владимир Зеленский ввёл Игоря Клименко в регулярный состав Совета нацбезопасности и обороны Украины.

11 февраля пресс-служба Владимира Зеленского сообщила, что президент подписал указ о введении Игоря Клименко в состав СНБО Украины. В рамках того же указа в состав Совена национальной безопасности и обороны Украины был введён также глава СБУ Василий Малюк и исключён Денис Монастырский.

Примечательно, что Клименко стал министром внутренних дел Украины после гибели Монастырского, который разбился на вертолёте в городе Броварах Киевской области.