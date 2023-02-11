Гладков: В Белгородской области собраны отряды теробороны в несколько тысяч человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о планах по защите региона.

В Белгородской области собраны отряды местной территориальной обороны. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в ряды теробороны вошли несколько тысяч человек. Также Гладков отметил, что в данный момент проходит военная подготовка.

"Сейчас у наших парней идет очередной этап подготовки. Под руководством опытнейших инструкторов, имеющих большой боевой опыт, - проходят ротные учения. Тысячи жителей области ежедневно тренируются и, если будет нужно - защитят родную землю", - сказал он.