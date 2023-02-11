Nikkei Asia Review: в Китае создадут собственные аналоги нейросети ChatGPT
2023-02-11 22:21
Nikkei Asia Review сообщает, что в Китае планируется создание аналогов нейросети ChatGPT. Для этого планируется привлечь крупнейшие компании страны.
О планах по тестированию подобных продуктов уже сообщили в компаниях Baidu, Alibaba Group Holding, NetEase, Tencent Holdings.
В NetEase намерены представить контент для образовательных целях, а в Baidu готовят бота в стиле ChatGPT.
В Tencent исследуют работу искусственного интеллекта. В Alibaba отказались раскрывать подробности, но сказали, что речь идет о тестировании бота.
Опубликовано: Светлана Репина