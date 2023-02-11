Российские звезды выбрали для своих зимних каникул теплые азиатские и арабские страны

Устав от хмурой российской зимы, знаменитости потянулись к теплым берегам: кто на каких курортах восстанавливает силы.

Телеведущая Лена Летучая отправилась со своим семейством на райский Бали. По ее словам, там в них мало кто признает русских, полагая, что они туристы из Польши, Германии или стран Скандинавии.

Анастасия Волочкова продолжает радовать и шокировать своих поклонников и хейтеров откровенными фотографиями с отдыха на Мальдивах. Этот курорт является любимым у известной балерины. Там же отдыхает и чета Подольская-Пресняков. Пара решила провести время только вдвоем, без детей.

А у Полины Гагариной во время мальдивских каникул произошла неожиданная и приятная встреча. Она увиделась с Марией Ржевской, с которой они начинали свой путь на Фабрике звезд. Девушки сделали совместное фото и поделились с подписчиками.