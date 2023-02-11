Александр Вучич: Сербия под давлением Запада будет ввести санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал введение антироссийских санкций.

Сербия под давлением Западных стран может в скором времени ввести санкции в отношении Российской Федерации. Об этом рассказал президент страны Александр Вучич.

Также Вучич отметил, что он пытается оттянуть момент введения антироссийских санкций как можно на более долгий срок.

"Дайте мне потянуть время столько, сколько возможно. Я буду знать, когда наступит подходящий момент, и я ничего не буду скрывать от людей. Этот момент уже давно приближается, боюсь, что в отношении этого вопроса речь идёт не о месяцах", — сообщил президент страны Александр Вучич.