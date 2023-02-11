Кевин Костнер за свою карьеру успел успешно освоить несколько профессий, но сейчас сосредоточен на режиссуре

Кевин Костнер знаменит своими актерскими работами, но не все знают, что он еще владелец бизнеса, музыкант и режиссер.

Кевин Костнер продолжает быть востребованным актером. Недавно он получил Золотой глобус за роль в фильме Йеллоустоун, а вскоре стоит ожидать и его режиссерскую работу в четырехчастной киносаге Горизонт. Режиссерская деятельность сейчас у него в приоритете.

После долгого перерыва выпустила и новый альбом музыкальная группа Кевина Костнера, с которой в прежние годы он много гастролировал. Музыкой и пением актер увлекался с детства.

Есть и совсем не творческое детища у знаменитого актера. Он успешный бизнесмен с 1995 года. Тогда он приобрел компанию, занимающуюся очисткой воды и устранении последствий разлива нефти. А еще Костнер счастливый муж и отец. У него и его жены Кристины Баумгартнер трое детей, еще трое родилось у него в первом браке, а один сын внебрачный.