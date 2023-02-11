Пригожин: бойцы ЧВК «Вагнер» не будут расстреливать пленных солдат ВСУ

Евгений Пригожин уверяет, что подконтрольные подразделения не будут расстреливать украинских военных, которые сдались в плен.

Основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин прокомментировал вызвавшую резонанс видеозапись, на которой украинские солдаты расстреливают лежащих российских военных, которые сдались в плен и не имели при себе оружия. Пригожин утверждает, что бойцы ЧВК "Вагнер" неизбежно будут мстить ВСУ за подобные военные преступления.

Тем не менее, Евгений Пригожин подчеркнул, что российская месть будет осуществляться законными методами, и войска РФ не станут расстреливать пленных бойцов армии Украины.