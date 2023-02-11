NASA раскрыла детали разгерметизации корабля «Прогресс МС-21» на МКС

В американском космическом агентстве впервые огласили подробности разгерметизации корабля "Прогресс МС-21".

Пресс-служба NASA уведомляет, что 11 февраля у космического корабля "Прогресс МС-21" произошла разгерметизация в системе терморегуляции в виду утечки хладагента к открытый космос, которая была быстро купированы усилиями сотрудниками, находящимися на борту МКС.

В "Роскосмосе" утверждают, что полёт корабля "Прогресс МС-21" должен завершиться уже 18 февраля, и на текущий момент угрозы для жизней его экипажа нет.