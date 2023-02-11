Дуда: вопрос о передаче Киеву истребителей F-16 должен решаться совместно странами союзниками

По словам президента Польши Анджея Дуды, передача Киеву истребителей является сложной темой для Варшавы.

В интервью BBC он заявил, что у Польши всего около пол сотни самолетов F-16, и отдать хотя бы часть из них будет достаточно проблематично для страны.

По мнению лидера Польши, такое решение должно быть принято странами НАТО совместно.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял о готовности польской стороны поставить ВСУ самолеты-истребители, но она не собирается делать это первой.