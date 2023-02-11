Глава СНБО Украины Данилов: Россия готовит переворот в Молдове
2023-02-11 22:48
По мнению украинских спецслужб, Российская Федерация намерена организовать переворот в Молдове.
По словам главы Совета национальной безопасности Данилова, Россия намерена организовать в Молдове государственный переворот.
"Мы сейчас внимательно отслеживаем, чтобы не произошло так, что они окажутся в Кишиневе. Мы знаем их фамилии и имена. У них была личная задача с 24 февраля", - заявил он.
Напомним, что после массовых протестов в Молдове было распущено правительство, а теперь люди требуют отставки Майи Санду.
Опубликовано: Николай Скира