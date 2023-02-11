Залужный обеспокоен применением надводных дронов армией России

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утверждает, что российские войска применяют надводные дроны.

В субботу главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что провёл телефонный разговор начальником штабов армии Соединённых Штатов Марком Милли, сообщив ему, что российские войска начали применять надводные дроны в ходе спецоперации.

Залужный утверждает, что использование таких дронов армии России вызывает беспокойство, поскольку несёт в себе угрозу для гражданского судоходства в акватории Чёрного моря.