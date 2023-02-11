Украинские СМИ: слова главы «Азова» Жорина указывают на противостояние между Зеленским и Залужным

По информации украинских СМИ. Между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским наметились серьезные разногласия.

Подтверждением этому стало заявление главы «Азова» Максима Жорина о том, что положение ВСУ в Артемовске (Бахмуте) только ухудшается, там украинская армия теряет лучших бойцов.

По его словам, украинская сторона оказалась в этом районе в невыносимо сложном положении.

Журналисты отмечают, что Залужный выступает за отвод войск ради спасения солдат, а Зеленский настаивает на борьбе до последнего военного.