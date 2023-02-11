Политолог Кошкин: Россия и Запад будут «делить пирог» без Украины

Политолог Андрей Кошкин считает, что в скором времени начнутся переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

Он обращает внимание, что к этому призывают уже многие западные политики, например, Мэттью Пэррис из Великобритании.

По мнению Кошкина, переговоры действительно необходимы. Однако вести их будут лидеры России, США и Европы, без участия Украины.

Отсутствие права голоса у украинской стороны политолог объясняет тем, что страна и ее президент марионеточные.