Главком ВСУ Залужный: Россия начала применять надводные дроны в Черном море
2023-02-11 23:21
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал главе Комитета штабов США Марку Милли, что российские военные начали использовать надводные дроны в Черном море.
По его словам, это вызывает определенное беспокойство, поскольку создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
Залужный также сообщил, что обсудил с Марком Милли ситуацию, которая складывается в Артемовске (Бахмуте).
Ранее глава формирования «Азов» Максим Жорин рассказал, что ВСУ теряют под Артемовском своих лучших бойцов.
Опубликовано: Светлана Репина