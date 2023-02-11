Главком ВСУ Залужный: Россия начала применять надводные дроны в Черном море

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал главе Комитета штабов США Марку Милли, что российские военные начали использовать надводные дроны в Черном море.

По его словам, это вызывает определенное беспокойство, поскольку создает угрозу гражданскому судоходству в Черном море.

Залужный также сообщил, что обсудил с Марком Милли ситуацию, которая складывается в Артемовске (Бахмуте).

Ранее глава формирования «Азов» Максим Жорин рассказал, что ВСУ теряют под Артемовском своих лучших бойцов.