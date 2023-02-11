Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу
2023-02-11 23:26
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Национальной гвардии страны.
В обязанности Дзюбы входило тыловое обеспечение, а также организация логистики для Нацгвардии.
Ранее сообщалось, что Алексея Резникова планируют уволить с поста главы Минобороны Украины.
Однако позднее глава комитета Верховной Рады по обороне Марьяна Безуглая заявила, что это кадровое решение откладывается из-за предстоящего наступления российской армии.
Опубликовано: Светлана Репина