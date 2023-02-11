Зеленский уволил заместителя командующего Нацгвардии Украины Дзюбу

2023-02-11 23:26

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Руслана Дзюбы с должности заместителя командующего Национальной гвардии страны.

В обязанности Дзюбы входило тыловое обеспечение, а также организация логистики для Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что Алексея Резникова планируют уволить с поста главы Минобороны Украины.

Однако позднее глава комитета Верховной Рады по обороне Марьяна Безуглая заявила, что это кадровое решение откладывается из-за предстоящего наступления российской армии.

Опубликовано: Светлана Репина









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