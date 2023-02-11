Зеленский заявил, что Украина не может вступить в НАТО

Украинский президент рассказал о причинах того, почему страна не может вступить в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на инвестиционном саммите американского банка JP Morgan. Он высказался о вступлении страны в НАТО.

По словам украинского лидера, страна не может присоединиться к североатлантическому альянсу из-за бюрократических особенностей.

"Украина не может вступить в НАТО из-за бюрократии — это сильно тормозит процесс", - приводит URA.RU слова Зеленского.