Президент Польши Дуда: решение о передаче Украине истребителей F-16 будет нелегким
2023-02-12 00:29
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос передачи Украине истребителей F-16 будет очень непростым и серьезным.
Он пояснил, что если Польша решит передать Киеву такие самолеты, то сама столкнется с их нехваткой.
Дуда отметил, что польские Вооруженные силы на данный момент имеют в распоряжении менее 50 истребителей F-16.
Он также напомнил, что самолеты нуждаются в обслуживании, а Польша должна согласовывать решение об их передаче с союзниками по НАТО.
Опубликовано: Светлана Репина