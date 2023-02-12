Президент Польши Дуда: решение о передаче Украине истребителей F-16 будет нелегким

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что вопрос передачи Украине истребителей F-16 будет очень непростым и серьезным.

Он пояснил, что если Польша решит передать Киеву такие самолеты, то сама столкнется с их нехваткой.

Дуда отметил, что польские Вооруженные силы на данный момент имеют в распоряжении менее 50 истребителей F-16.

Он также напомнил, что самолеты нуждаются в обслуживании, а Польша должна согласовывать решение об их передаче с союзниками по НАТО.