Секретарь СНБО Данилов: Россия планирует госпереворот в Молдове

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия разрабатывает план госпереворота в Молдове.

По его словам, российская сторона направила сотрудников МЧС из Чечни для оказания помощи Турции после землетрясения.

Данилов утверждает, что на самом деле они отправятся в Молдову, чтобы провести государственный переворот в этой стране.

Он отметил, что на Украине знают имена и фамилии этих людей, а также наблюдают за перемещениями россиян.