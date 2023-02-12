Секретарь СНБО Данилов: Россия планирует госпереворот в Молдове

2023-02-12 00:55

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия разрабатывает план госпереворота в Молдове.

По его словам, российская сторона направила сотрудников МЧС из Чечни для оказания помощи Турции после землетрясения. 

Данилов утверждает, что на самом деле они отправятся в Молдову, чтобы провести государственный переворот в этой стране.

Он отметил, что на Украине знают имена и фамилии этих людей, а также наблюдают за перемещениями россиян.

Опубликовано: Светлана Репина









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