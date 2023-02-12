Российский бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» освободили от подразделений ВСУ посёлок Красная гора под Артёмовском в ДНР.

12 февраля пресс-служба компании «Конкорд» в официальном Telegram-канале, со ссылкой на Евгения Пригожина, сообщила о том, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» освободили посёлок городского типа Красная гора в окрестностях города Артёмовск в Донецкой Народной Республике от гнёта киевского режима.

Пригожин подчеркнул факт того, что в радиусе приблизительно 50 километров есть только бойцы ЧВК «Вагнер», которые и возьмут город Артёмовск в обозримом будущем.