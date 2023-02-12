Какое секретное блюдо помогает супермодели Белле Хадид сохранять стройность

Супермодель сидела на жестких диетах, ее упрекали в излишней худобе. А теперь она нашла золотую середину и ежедневно съедает по кусочку пиццы.

У 26-летней супермодели Беллы Хадид точеная фигура. Но, вопреки расхожему мнению, она не сидит сутками в спортзале и не голодает. Более того - звезда подиума не представляет свою жизнь без фастфуда и заглядывает туда едва ли не каждый день. Какое блюда модель ест каждый день?

Как напоминает Рамблер, у девушки в разные периоды жизни были разные отношения с едой. Звезда нередко соблюдала жесткие диеты, ее упрекали в излишней худобе. Но теперь Хадид нашла золотую середину, и не отказывается даже от вредной пищи.

В одном из интервью Белла призналась, что регулярно - каждый день! - ест пиццу. «Плохой пиццы не бывает. На вкус она всегда хороша», — объяснила свой выбор Хадид.

В откровения супермодели верят не все. Но, если разумно вписать пиццу в рацион, дополнить полезными овощными блюдами, белковыми продуктами, то тогда можно не волноваться о лишних килограммах, считают эксперты.

Кроме того, подчеркивают эксперты, Белла ведет активный образ жизни: тренируется в спортзале и подолгу гуляет.