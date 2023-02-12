Часть Новой Каховки обесточена из-за артобстрела со стороны ВСУ, в городе разрушена школа
Власти сообщили, что часть Новой Каховки в Херсонской области обесточена из-за артиллерийского обстрела со стороны ВСУ, в городе разрушена школа.
12 февраля пресс-служба администрации Новокаховского городского округа в официальном Telegram-канале сообщила о том, что город Новая Каховка в Херсонской области подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины.
В результате данного инцидента повреждены воздушные линии электропередач, что стало причиной не только обесточивания части города, но отсутствия водоснабжения и водоотведения.
Помимо прочего, под удар попала Новокаховская школа №6 в м-не «Основа» и магазин «Автосоюз» на территории городского рынка, где впоследствии начался пожар на складах.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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