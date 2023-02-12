Женщина из Индии сделала все возможное для своего беременной питомицы, даже устроила полноценный душ
Женщина из Индии сделала для своей беременной собаки породы бигль полноценный детский душ, заслужив похвалу интернет-пользователей, которые сочли это мероприятие чрезвычайно очаровательным.
Суджата Бхарати, самопровозглашенная “любительница домашних животных” и “мамочка собак”, регулярно публикует в Интернете материалы о своей жизни со своими друзьями-собаками.
Пару месяцев назад она загрузила клип с детским душем для собаки на свою страницу в Instagram, где он стал вирусным, набрав более 5,1 миллионов просмотров и свыше 420 000 лайков.
В ролике Бхарати надевает шаль и гирлянду на своего милого питомца бигля с сонными глазами.
Четвероногая любимица спокойно сидит перед тарелками, наполненными ее любимыми блюдами, в том числе яйцами и рыбой, приготовленными для нее Бхарати.
Любящая владелица домашнего животного даже наносит киноварный тилак на лоб бигля.
Однако питомица, которая ожидает потомство, была не единственной, кого в тот день осчастливила ее хозяйка.
Бхарати также раздавала тарелки с едой местным бездомным собакам, заслужив похвалу пользователей сети за ее доброту.
Главный комментарий к посту Бхарати в Instagram:
Самое милое, что я когда-либо видел, да благословит Бог тебя и твоего малыша.
Другой пользователь написал:
Ты заставила меня плакать ... кормление бездомных животных было самым ярким событием.
Бхарати опубликовала полное видео мероприятия на своем канале YouTube.
Опубликовано: Храмова Оксана
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Алексей Гладкий
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