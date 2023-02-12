Шеремет: коллективный Запад поставками оружия Украине толкает мир к апокалипсису
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что коллективный Запад поставками смертоносного оружия Украине толкает мир к апокалипсису.
12 февраля информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Михаила Шеремета, сообщило о последствиях снабжения киевского режима смертоносным оружием странами коллективного Запада.
«Заявлениями о намерении поставить Украине дальнобойные ракеты и бомбы западные страны, прежде всего США и Британия, открывают ящик Пандоры, толкают мир в смертельную опасность и к апокалипсису, после которого обратно пути уже не будет», — цитирует депутата от крымского региона информагентство «РИА Новости».
Шеремет отметил факт того, что в настоящее время мировые лидеры должны быть крайне осторожны в вопросах международных отношений.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Алексей Гладкий
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