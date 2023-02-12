Гангуро: как выглядят девушки-приверженцы этой странной японской субкультуры
Субкультура гангуро предполагает наличие яркого неестественного внешнего вида, который ввела в моду певица Намиэ Амуро.
Японки, предпочитающие стиль гангуро являются активными посетительницами соляриев, доводя кожу до неестественного для азиатки темного цвета. Другой приметой гангуро являются выбеленные волосы, броские кричащие наряды и обувь на высокой платформе.
Гангуро стал формой культурного протеста молодых японок против традиционного образа женщины. С другой стороны, сказалась тенденция масс-культуры на образ калифорнийской красотки.
Сегодня мода на стиль гангуро постепенно сходит на нет. Пик ее популярности пришелся на начало 2000-х годов. Сегодня же такой образ примерить на себя рискнут немногие японки.
Опубликовано: Эльза Ли
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-
-
-