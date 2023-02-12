Гангуро: как выглядят девушки-приверженцы этой странной японской субкультуры

Субкультура гангуро предполагает наличие яркого неестественного внешнего вида, который ввела в моду певица Намиэ Амуро.

Японки, предпочитающие стиль гангуро являются активными посетительницами соляриев, доводя кожу до неестественного для азиатки темного цвета. Другой приметой гангуро являются выбеленные волосы, броские кричащие наряды и обувь на высокой платформе.

Гангуро стал формой культурного протеста молодых японок против традиционного образа женщины. С другой стороны, сказалась тенденция масс-культуры на образ калифорнийской красотки.

Сегодня мода на стиль гангуро постепенно сходит на нет. Пик ее популярности пришелся на начало 2000-х годов. Сегодня же такой образ примерить на себя рискнут немногие японки.