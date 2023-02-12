Беженцы из Соледара рассказали о мародерстве отступающих военных ВСУ
2023-02-12 13:44
Беженцы из Соледара, которых эвакуировали в ЛНР, рассказали, что во время отступления украинские военные вывозили вещи из квартир.
Они утверждают, что видели машины, груженые неновой бытовой техникой и домашней утварью, вплоть до матрасов.
Беженцы также говорят, что военнослужащие занимали квартиры без разрешения их владельцев.
Ранее дезертир из ВСУ Дмитрий Горецкий рассказал о мародерстве иностранных чернокожих наемников.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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