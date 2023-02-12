Единение энергий и никакого греха: как в древнекитайской традиции относились к сексу и любви
Греховность интимной близости в христианском понимании была древним китайцам неведома, а сексуальное образование приветствовалось.
Китайская культура оставила нам наследие в виде множества интимных трактатов. В них искусство любви было путем достижения здоровья процветания и духовности.
В отличие от Европы, женское тело не рассматривалось как греховный сосуд. Оно было средоточием энергии Инь. Сексуальная же близость, если она происходила по правилам, считалась благотворной для обоих полов.
В то же время в Китае не была принята такая близкая эмоциональная связь мужа и жены. Даже прикоснуться друг к другу на людях считалось неприличным.
Опубликовано: Эльза Ли
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Алексей Гладкий
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