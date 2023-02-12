Лучший биатлонист мира Мартен Фуркад призвал отменить дисквалификацию белорусов и россиян

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказался об отстранении спортсменов из Беларуси и России.

Лучший биатлонист мира, француз Мартен Фуркад, ответил на вопрос журналистов об отстранении от соревнований спортсменов из Беларуси и России.

Он призвал отменить дисквалификацию и заявил, что вне зависимости от их национальности все спортсмены имеют права на защиту своих прав.

Сам биатлонист является членом Международного олимпийского комитета. По его словам, это обязывает его защищать права спортсменов.

Также Фуркад выразил огорчение из-за того, что не дал некоторым своим коллегам должной защиты.