Семейная пара превращает сложную свадьбу в условиях пандемии в художественный фильм

“Свадебный хастлер”, художественный фильм, вдохновленный реальными трудностями филиппино-американской пары, которые они пережили ради женитьбы во время пандемии COVID-19.

Романтическая комедия была написана и поставлена режиссером Крисом Сориано, который играет себя в главной роли.

Фильм рассказывает о том, как Сориано устраивает свадьбу-сюрприз для своей невесты Хиллари Маналак, ныне Хиллари Сориано, которая также играет саму себя в фильме.

После того, как во время пандемии им дважды пришлось отменять дату свадьбы, пара из Сан-Диего решила превратить свой опыт в романтическую комедию и включила свою настоящую свадьбу в художественный фильм.

Крис поделился своими мыслями с NextShark:

Опыт женитьбы был действительно особенным, потому что мы произносили наши клятвы и одновременно творили историю. Фильм очень близок к реальности, в которой мы жили как пара, потому что планировать свадьбу в условиях пандемии непросто, и я действительно хотел показать, насколько это сложно, но и насколько это возможно, когда вы находчивы.

Хиллари добавляет, что первый день съемок был их настоящей свадьбой.

Мы убедились, что наши друзья и семья были там, наслаждались и могли запомнить каждый момент. Лично я, несмотря на то, что мы снимали, я даже не заметил присутствия камеры. Все моменты свадьбы были подлинными, и мы были так рады поделиться с нашими будущими детьми тем, что наша свадьба была настоящим фильмом.

С помощью “Свадебного хастлера” Кристин Чанг, которая была фактическим организатором свадьбы пары в реальной жизни, фильм демонстрирует, как пары могут спланировать гламурную, но недорогую свадьбу, даже когда все шансы складываются против них.

Хиллари отмечает, что в фильме есть несколько полезных советов о том, как пары могут сэкономить деньги, например, на покупке торта в супермаркете, покупке искусственных цветов для цветочных украшений или найме ди-джея вместо живой группы.

Крис Сориано о своем фильме:

Я очень рад, что люди видят, как этот жених организует свадьбу, не имея ни малейшего представления о том, как это сделать. Это как аналогия с жизнью, иногда ты проходишь через это, не зная, как что-то сделать, и это может быть самым запоминающимся событием, в данном случае это свадьба. Но благодаря находчивости, знакомству с нужными людьми и простому поиску пути, самое трудное препятствие может показаться возможным.

В “Свадебном хастлере” также снимается Кейн Лим из Netflix “Bling Empire”, который играет помощника Чанга.

Лим также выступил в качестве исполнительного продюсера фильма. Он связал Сориано с филиппинской актрисой и светской львицей Heart Evangelista, которая играет эпизодическую роль в фильме в роли друга Лима.