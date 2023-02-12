Анджей Дуда: В Польше находятся 10 тысяч американских солдат
Польский президент рассказал о том, сколько солдат армии США расположены в стране.
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент на польской территории дислоцируются около десяти тысяч солдат армии США.
"Численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч", - приводит Le Figaro слова Анджея Дуды.
При этом два года назад, в 2020 году, в Польше были расквартированы лишь пять тысяч бойцов армии Соединенных Штатов Америки.
Опубликовано: Николай Скира
-
-
Алексей Гладкий
СВР: США завербовали 60 боевиков для терактов в России и странах экс-СССР
Как говорится в официальном заявлении Службы внешней разведки, американские спецслужбы завербовали в январе текущего года 60 боевиков в Сирии, которых планируется направить в Россию и другие государства экс-СССР для совершения терактов.Подробнее...
-
-
-