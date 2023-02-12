Анджей Дуда: В Польше находятся 10 тысяч американских солдат

Польский президент рассказал о том, сколько солдат армии США расположены в стране.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на данный момент на польской территории дислоцируются около десяти тысяч солдат армии США.

"Численность военнослужащих армии США, размещенных в Польше, составляет почти 10 тысяч", - приводит Le Figaro слова Анджея Дуды.

При этом два года назад, в 2020 году, в Польше были расквартированы лишь пять тысяч бойцов армии Соединенных Штатов Америки.