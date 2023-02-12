Запоздалое открытие: кем и как были изобретены простые спички

Спички были изобретены в начале 19 века, хотя открыли серный способ добычи огня еще в 17 веке.

В 1680 году физик Роберт Бойль нанес фосфор на бумагу и, чиркнув по ней палочкой с серным наконечником получил огонь. Но открытию этому он значения не придал, поэтому изобретателем спичек считается Жан Шансель, который предложил спички, которые зажигались при обмакивании в серную кислоту. Случилось это в 1805 году.

Но такой способ был неудобен и опасен. 25 лет спустя английский фармацевт Джон Уокер случайно, убирая засохшую каплю химиката с палочки, чиркнул ею об пол, и она вспыхнула. В 1807 году он продал первую коробку спичек.

Но массовое производство спичек первым наладил бизнесмен Сэмюэль Джонс. Он их запатентовал, и создал полноценное предприятие.