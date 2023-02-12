Демоны Врубеля: как талантливый художник оказался в психиатрической больнице

Врубель писал Демонов, словно предчувствуя проблемы с собственным психическим состоянием, которое и привело его к гибели.

Отец Михаила Врубеля хотел, чтобы сын стал юристом, и он даже проучился на юридическом, но потом в 1880 году страсть к искусству победила, и он поступил на художника.

Через три года он уже работал над реставрацией Кирилловской церкви в Киеве, а еще спустя 2 года побывал в Италии, где знакомился с византийскими традициями в живописи. Демонов он стал писать для Собрания сочинений Михаила Лермонтова, и обнаружил, что эта тематика ему близка.

В 1896 году он женился на оперной певице Надежде Забеле, в 1901 году у них родился сын Савва. У мальчика оказалась заячья губа, поэтому Надежда оставила сцену, и все обеспечение семьи легло на Врубеля. Это пошатнуло психическое здоровье художника, он впадал в депрессию, лечился в психиатрической клинике до 1903. Тогда же умер его сын. А в 1910 году и сам полностью ослепший, потерявший связь с реальностью художник отправился в мир иной.