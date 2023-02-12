ТАСС: Число погибших от землетрясения в Турции превысило 29 тысяч человек

В Турции продолжает расти число людей, которых признают погибшими после страшного землетрясения.

Спасатели со всего мира продолжают разбирать завалы зданий после мощнейшего землетрясения в Турции. До сих пор из-под обломков построек достают тела людей.

Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, на данный момент официально подтверждена гибель 29 тысяч человек.

Отметим, что жертвами катастрофы стали также граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. Общее число погибших, считая Сирию, уже подбирается к 35 тысячам.