ТАСС: Число погибших от землетрясения в Турции превысило 29 тысяч человек
В Турции продолжает расти число людей, которых признают погибшими после страшного землетрясения.
Спасатели со всего мира продолжают разбирать завалы зданий после мощнейшего землетрясения в Турции. До сих пор из-под обломков построек достают тела людей.
Как сообщает российское информационное агентство ТАСС, на данный момент официально подтверждена гибель 29 тысяч человек.
Отметим, что жертвами катастрофы стали также граждане Республики Беларусь и Российской Федерации. Общее число погибших, считая Сирию, уже подбирается к 35 тысячам.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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