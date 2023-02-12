Минобороны РФ заявило о ракетном ударе по Харькову

Российские войска нанесли удар по одному из районов украинского города Харьков.

Вооруженные силы Российской Федерации нанесли удары по украинскому военному заводу, который расположен на территории Харькова.

Как сообщили в российском Министерстве обороны, Военно-космические силы РФ ракетным ударом уничтожили цех по производству бронетехники.

"В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харьков поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного "Завода им. Малышева", - говорится в сообщении.