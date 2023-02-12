Зеленский ввел санкции против 200 российских граждан
2023-02-12 17:38
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 граждан России по списку, предложенному Советом нацбезопасности и обороны.
Гражданам, попавшим под санкции, запрещено находиться на территории Украины, а их активы будут арестованы.
Предусмотрены также различные экономические меры, в том числе запрет на выполнение финансовых обязательств.
В санкционный список включены помощники Владимира Путина Лариса Брычева и Юрий Ушаков, а также топ-менеджеры «Росатома».
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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