Зеленский ввел санкции против 200 российских граждан

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 200 граждан России по списку, предложенному Советом нацбезопасности и обороны.

Гражданам, попавшим под санкции, запрещено находиться на территории Украины, а их активы будут арестованы.

Предусмотрены также различные экономические меры, в том числе запрет на выполнение финансовых обязательств.

В санкционный список включены помощники Владимира Путина Лариса Брычева и Юрий Ушаков, а также топ-менеджеры «Росатома».