Кадыров заявил, что Россия захватит Киев, Харьков и Одессу, а затем дойдет до Польши

Рамзан Кадыров заявил о том, что российская армия сможет захватить всю территорию Украины.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о специальной военной операции на территории Украины.

Как рассказал Кадыров, он планирует захватить украиснкую столицу Киев, а также Харьков и Одессу, а затем дойти до Польши.

"Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев, благодаря всем подразделениям. Мы пробьемся и дойдем до Польши", - заявил Кадыров.