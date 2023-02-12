Кадыров заявил, что Россия захватит Киев, Харьков и Одессу, а затем дойдет до Польши
2023-02-12 17:42
Рамзан Кадыров заявил о том, что российская армия сможет захватить всю территорию Украины.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказался о специальной военной операции на территории Украины.
Как рассказал Кадыров, он планирует захватить украиснкую столицу Киев, а также Харьков и Одессу, а затем дойти до Польши.
"Мы заберем и Одессу, и Харьков, и Киев, благодаря всем подразделениям. Мы пробьемся и дойдем до Польши", - заявил Кадыров.
Опубликовано: Николай Скира
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Алексей Гладкий
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