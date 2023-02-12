Звездного голливудского продюсера Диллона Джордана приговорили к 5-ти годам тюрьмы за сутенерство

Он организовывал встречи обеспеченным клиентам с элитными проститутками. Ценник услуг колебался в пределах от 3-х до 15-ти тысяч долларов за ночь.

50-летний Диллон Джордан получил 5 лет тюрьмы за создание международной сети по оказанию секс-услуг, сообщает Супер.ру.

Джордан организовывал встречи обеспеченным клиентам с элитными проститутками. Ценник услуг колебался в пределах 3000-15 000 долларов за ночь. Кроме частных встреч, продюсер также устраивал секс-вечеринки в Америке и за рубежом.

Компания существовала семь лет, мужчина получил в итоге около 1,5 миллиона долларов чистой прибыли.

В ходе расследования выяснилось: не все работавшие на Джордана девушки спали с клиентами по собственной воле. Некоторые в своих показаниях заявили, что Джордан заставлял их принимать наркотики, избивал, принуждал к занятию проституцией.

Стала известна и другая дикая подробность: продюсер, как оказалось, привлекал богатых клиентов сети в кинопроизводство. Как оказалось, несколько инвесторов его фильмов были постоянными заказчиками проституток.

«Диллон Джордан семь лет возглавлял сеть по оказанию секс-услуг, отмывал средства через фиктивную компанию по организации вечеринок, и реальную - по производству фильмов, — в обвинительной речи заявила прокурор Одри Штраус. — Но теперь вечеринка закончилась».

Самые известные фильмы Диллона Джордана — «Воспитательница» с Мэгги Джилленхол и «Малыш Кид» с Итаном Хоуком и Крисом Праттом.