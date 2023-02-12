Посол РФ в Сербии прокомментировал сообщения о вербовке граждан страны в ЧВК «Вагнер»

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сообщения о вербовке граждан этой страны в ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности.

По его словам, распространение такой информации является частью гибридной войны, которую Запад ведет против России.

Дипломат отметил, что основной задачей в этом случае является принуждение Сербии к введению антироссийских санкций.

Он также уточнил, что некоторые сербы хотят помочь России, однако действуют вне государственной политики.