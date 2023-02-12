Посол РФ в Сербии прокомментировал сообщения о вербовке граждан страны в ЧВК «Вагнер»
2023-02-12 17:58
Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сообщения о вербовке граждан этой страны в ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности.
По его словам, распространение такой информации является частью гибридной войны, которую Запад ведет против России.
Дипломат отметил, что основной задачей в этом случае является принуждение Сербии к введению антироссийских санкций.
Он также уточнил, что некоторые сербы хотят помочь России, однако действуют вне государственной политики.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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