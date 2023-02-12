CNBC: в США начали расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink

CNBC сообщает, что американское Министерство транспорта начало расследование в отношении компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску.

По данным телеканала, поводом для этого послужили подозрения по поводу перевозки оборудования, зараженного опасными патогенами.

Группа защиты животных обратилась в Минтранс и предоставила документы, согласно которым Neuralink ненадлежащим образом обращалась с веществами, полученными из мозга приматов.

Сообщается, что эти вещества могли содержать стафилококк, вирус герпесе и прочие патогенны, устойчивые к воздействию антибиотиков.