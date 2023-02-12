CNBC: в США начали расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink
CNBC сообщает, что американское Министерство транспорта начало расследование в отношении компании Neuralink, принадлежащей Илону Маску.
По данным телеканала, поводом для этого послужили подозрения по поводу перевозки оборудования, зараженного опасными патогенами.
Группа защиты животных обратилась в Минтранс и предоставила документы, согласно которым Neuralink ненадлежащим образом обращалась с веществами, полученными из мозга приматов.
Сообщается, что эти вещества могли содержать стафилококк, вирус герпесе и прочие патогенны, устойчивые к воздействию антибиотиков.
Опубликовано: Светлана Репина
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Алексей Гладкий
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