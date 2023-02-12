ВОЗ: количество погибших из-за землетрясения в Сирии достигло 8,5 тысяч
Директор ВОЗ по ЧС в регионе Восточного Средиземноморья Рик Бреннан заявил, что количество погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 8,5 тысяч человек.
Еще около 10 тысяч ранено, передает ТАСС.
Непосредственно на территории, подконтрольной официальному Дамаску, погибло 4 тысячи человек, уточнили в ВОЗ.
Он отметил, что точные цифры пока назвать невозможно, количество жертв постоянно растет. При этом, согласно имеющимся данным, в северо-западной части Сирии (не подконтрольной официальному Дамаску) число жертв составило 4,5 тысячи, еще 7,5 тысяч получили ранения, сообщил Бреннан.
Согласно официальным данным Минздрава Сирии, землетрясение унесло жизни 1 408 человек. Ранен 2 341 сириец.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Алексей Гладкий
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