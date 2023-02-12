10 причин, чтобы влюбиться в Японию, по мнению жителя Башкирии

Булат Салихов, фотокор UFA1.RU, полтора месяца прожил в Японии и решил поделиться своими впечатлениями от поездки.

Фотокорреспондент UFA1.RU назвал 10 поводов, позволяющих влюбиться в Страну восходящего солнца.

№1

Самая безопасная страна в мире с крайне низким уровнем преступности. Можно гулять одному до ночи, ничего не боясь.

№2

Очень удобный общественный транспорт. Цена зависит от дальности поездки. Расплачиваться принято транспортной картой. Добраться реально в любую точку города, без личного авто прекрасно можно обойтись.

№3

Нет пробок, адекватное поведение водителей на дорогах, которые примерно ведут себя за рулем.

№4

Высокое качество обслуживания, все вежливы и улыбаются, продавцы проявляют невероятную услужливость - сами выложат товар из корзины и упакуют в пакеты.

№5

Очень опрятные уборные в общественных местах даже в отдаленных уголках страны: всегда чисто и приятно пахнет, играет музыка.

№6

Унитазы с подогревом, автоматической крышкой, встроенным биде.

№7

Идеально чисто на улицах, хотя урн почти нет. За оставленный мусор грозит штраф. Курят только в специальных местах. Курильщики носят портативные пепельницы с собой, чтобы не стряхивать пепел на землю.

№8

Мусор сортируют, выносят в определенные дни в пакетах разного цвета или бросают в разные контейнеры.

№9

Очень красиво на улицах, все удобно, эстетично, обустроено идеально. Гулять - одно наслаждение, даже если нет особых достопримечательностей.

№10

Кухня Японии - это особое удовольствие. Обилие супов, блюд с морепродуктами, традиционные десерты, которые нигде больше не встречаются.