Режиссер Вадим Абдрашитов ушел из жизни в возрасте 78 лет
2023-02-13 08:50
Известный режиссер Вадим Абдрашитов ушел в мир иной на 79-м году жизни, о чем сообщили в союзе кинематографистов России.
Режиссер Вадим Абдрашитов скончался в 78 лет, о чем информировали в Союзе кинематографистов РФ.
О причинах смерти культурного деятеля сведения отсутствуют.
Зрители знают такие киноработы покойного, как "Слово для защиты", "Охота на лис", "Плюмбум, или Опасная игра", "Время танцора", "Магнитные бури", "Остановился поезд", "Слуга" и другие.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Алексей Гладкий
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