Режиссер Вадим Абдрашитов ушел из жизни в возрасте 78 лет

Известный режиссер Вадим Абдрашитов ушел в мир иной на 79-м году жизни, о чем сообщили в союзе кинематографистов России.

Режиссер Вадим Абдрашитов скончался в 78 лет, о чем информировали в Союзе кинематографистов РФ.

О причинах смерти культурного деятеля сведения отсутствуют.

Зрители знают такие киноработы покойного, как "Слово для защиты", "Охота на лис", "Плюмбум, или Опасная игра", "Время танцора", "Магнитные бури", "Остановился поезд", "Слуга" и другие.