Вашингтон связался с Пекином по поводу «шара-шпиона»

После нескольких дней молчания США и Китай наконец смогли обсудить тему воздушного шара, сбитого в американском небе 4 февраля.

Отклонив несколько просьб о диалоге, Китай, наконец, согласился поговорить с Соединенными Штатами о сбитом 4 февраля аэростате наблюдения.

«Установлен контакт с КНР по поводу высотного аэростата», — заявила журналистам заместитель министра обороны США Мелисса Далтон в воскресенье (12 февраля).

Министр обороны США Ллойд Остин попросил о встрече со своими китайскими коллегами вскоре после того, как американский истребитель сбил воздушный шар, который находился в небе над США в течение нескольких дней.

Эти требования остались без внимания, а Пекин раскритиковал «безответственный» поступок Вашингтона.