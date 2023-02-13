Вашингтон связался с Пекином по поводу «шара-шпиона»
После нескольких дней молчания США и Китай наконец смогли обсудить тему воздушного шара, сбитого в американском небе 4 февраля.
Отклонив несколько просьб о диалоге, Китай, наконец, согласился поговорить с Соединенными Штатами о сбитом 4 февраля аэростате наблюдения.
«Установлен контакт с КНР по поводу высотного аэростата», — заявила журналистам заместитель министра обороны США Мелисса Далтон в воскресенье (12 февраля).
Министр обороны США Ллойд Остин попросил о встрече со своими китайскими коллегами вскоре после того, как американский истребитель сбил воздушный шар, который находился в небе над США в течение нескольких дней.
Эти требования остались без внимания, а Пекин раскритиковал «безответственный» поступок Вашингтона.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Алексей Гладкий
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