Климатические обещания транснациональных корпораций часто вводят в заблуждение, указывает исследование

Аналитические центры NewClimate Institute и Carbon Market Watch провели исследование, которое пролило свет на использование крупными компаниями карбоновой биржи длч так называемого «зеленого отмыва» средств.

«Большинство корпоративных климатических стратегий погрязли в двусмысленных обязательствах, компенсационных планах, которым не хватает доверия, и исключениях в отношении объема выбросов», — отмечается в отчете.

В отчете, опубликованном в понедельник, в котором рассматриваются заявленные амбиции 24 транснациональных корпораций из всех секторов экономики, исследователи оценивают стратегии этих гигантов торговли, агропродовольствия и транспорта, на долю которых приходилось около 4% глобальных выбросов парниковых газов в 2019 году.

Из 24 компаний только климатическая стратегия датского судоходного гиганта Maersk, который инвестирует в альтернативные виды топлива и новые суда, признана «разумной».

Ни одна компания не достигает уровня высокой прозрачности, отметили эксперты.

Стратегия 15 компаний оценивается как «низкая» или «очень низкая» по показателям добросовестности представляемых данных.

Среди таких компаний оказались: American Airlines, французские супермаркеты Carrefour, бразильский мясной гигант JBS и корейская Samsung.