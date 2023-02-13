Израильская авиация нанесла удар по подземной военной базе ХАМАС в Газе

Израиль нанес авиаудары по военной базе ХАМАС в Газе в ночь с воскресенья 12 февраля на понедельник 13 февраля в ответ на ракетный обстрел с палестинской территории.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что один человек был убит в ходе предрассветного рейда израильской армии в Наблусе на севере Западного берега.

«В ответ на запуск ракеты из Газы по Израилю в субботу военные самолеты ЦАХАЛа ночью нанесли удар по подземному комплексу, содержащему сырье, используемое для производства ракет», - сообщила палестинская НПО в Твиттер.

После израильских ударов в населенных пунктах вблизи границы с Газой зазвучали сирены воздушной тревоги, говорится в сообщении.