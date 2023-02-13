Израиль объявил о легализации девяти поселений на Западном берегу
Совет безопасности Израиля объявил в воскресенье, 12 февраля, что легализует девять поселений на оккупированном Западном берегу после серии нападений в Восточном Иерусалиме.
«В ответ на смертоносные террористические атаки в Иерусалиме кабинет по политическим вопросам и вопросам безопасности единогласно принял решение легализовать девять поселений в Иудее и Самарии», - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Эти так называемые «дикие» поселения были построены без разрешения израильского правительства.
В сообщении также говорится, что Высший совет гражданской администрации соберется в ближайшие дни, чтобы утвердить строительство нового жилья в существующих поселениях в Иудее и Самарии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Алексей Гладкий
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