Израиль объявил о легализации девяти поселений на Западном берегу

Совет безопасности Израиля объявил в воскресенье, 12 февраля, что легализует девять поселений на оккупированном Западном берегу после серии нападений в Восточном Иерусалиме.

«В ответ на смертоносные террористические атаки в Иерусалиме кабинет по политическим вопросам и вопросам безопасности единогласно принял решение легализовать девять поселений в Иудее и Самарии», - говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Эти так называемые «дикие» поселения были построены без разрешения израильского правительства.

В сообщении также говорится, что Высший совет гражданской администрации соберется в ближайшие дни, чтобы утвердить строительство нового жилья в существующих поселениях в Иудее и Самарии.

